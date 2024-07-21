В воскресенье, 21 июля, американский президент Джозеф Байден официально объявил, что не будет участвовать в выборах. На это резко отреагировал Майк Джонсон, который является спикером нижней палаты Конгресса США.

Смотрите также Вариантов немного, а времени еще меньше: кто может заменить Байдена в битве с Трампом в США

Байден самоустранился от выборов

Джонсон призвал президента Байдена уйти в отставку. Кроме того, он заявил, что перспективы Демократической партии якобы не лучше с вице-президентом Камалой Харрис. По его словам, политик является совладелицей катастрофических политических провалов администрации Байдена

Если Джо Байден не пригоден баллотироваться в президенты, он не пригоден служить президентом. Он должен немедленно покинуть пост. 5 ноября не может наступить достаточно скоро,

– написал политик.

В то же время издание CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома пишет, что Джо Байден размышлял о выходе из президентской гонки в течение последних нескольких дней.

Совсем незадолго до обнародования письма с заявлением, Байден сообщил представителям кампании и Белого дома о своем решении. Произошло это около 13:45 по местному времени – то есть за несколько минут перед официальным сообщением для широкой общественности.

Новость, что Байден отходит от кампании 2024 года, стала неожиданностью для многих рядовых сотрудников Байдена – как в Белом доме, так и в президентской команде,

– акцентируют аналитики.

Журналисты отмечают со ссылкой на источники, что большинство сотрудников предвыборной кампании Байдена, в частности определенные уважаемые лица, узнали о знаниях политика по выборам из его социальных сетей.

Смотрите также Большое преимущество для демократов: как изменится предвыборная кампания после выхода Байдена

Следует упомянуть, что именно нынешняя вице-президент Камала Харрис является возможной преемницей Байдена. Именно ее поддержал действующий глава Белого дома, заявив, что не будет участвовать в выборах.

Бывший президент США Дональд Трамп успел прокомментировать решение оппонента. Он заявил, что ему якобы будет легче победить Харрис чем Байдена. Также он назвал Джо Байдена худшим президентом в американской истории.