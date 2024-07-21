Сейчас республиканцы пытаются показать свою силу и указать на слабость демократов. Такое мнение 24 Каналу высказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, отметив, что, несмотря на отказ от выборов, Джо Байден все-таки останется президентом до конца своего срока.

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Что изменится в кампании демократов

"Отказ Байдена от участия в выборах станет преимуществом для демократов. Сейчас они будут иметь возможность изменить предвыборную кампанию, добавить к ней эмоциональности", – сказал Уриэль Эпштейн.

Вице-президентка Камала Харрис, которая может стать новым кандидатом вместо Байдена, не является особо популярной в США. Она имела серьезные проблемы, когда пробовала баллотироваться самостоятельно в 2020 году. Ее кампания была довольно неудачной.

Однако с тех пор политик могла многое изучить. К тому же ее будет поддерживать вся демократическая партия и команда Байдена, то есть ей не надо будет начинать все с самого начала.

Важнейшей задачей Камалы Харрис будет коммуницировать, продвигать те идеи, которые имеют демократы. Все видят, каким является Трамп, замечают его симпатию к Владимиру Путину, поэтому новому кандидату придется доносить все это до избирателей,

– подчеркнул Уриэль Эпштейн.

Ранее, 21 июля, Байден заявил, что снимает свою кандидатуру, ведь это отвечает интересам его партии. Дональд Трамп отреагировал на такое решение, назвав Байдена "худшим президентом США".

Сам Байден назвал вице-президента Камалу Харрис кандидатом, которого он полностью поддерживает и одобряет.