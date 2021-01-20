Камала Харрис в свое время отказалась от президентской гонки, чтобы поддержать Джо Байдена, но это не помешало ей занять свое важное место в политике США. Рассказываем о карьере, семье и достижениях Харрис, которые помогли ей удачно финишировать на выборах 2020.

Камала Харрис привыкла во всем быть первой – она впервые в истории Калифорнии стала женщиной-генеральным прокурором, первым сенатором с индийскими корнями, а теперь и первая темнокожая американка азиатского происхождения, которая стала вице-президентом. 24 канал рассказывает больше о жизни и достижениях Камалы Харрис.

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49-й вице-президент США

Камала Харрис приняла присягу вице-президента США 20 января 2021 года. По мнению демократов, ее приход ознаменовал обнадеживающий поворотный момент в долгой борьбе за расовую справедливость и подчеркнула, что противостояние "white supremacy" (превосходству белых) будет одной из главных задач новой администрации.

Во время церемонии она положила руку на две Библии. Одна из них, та же Библия, которую она использовала, когда была приведена к присяге в качестве генерального прокурора Калифорнии и сенатора США. А вторая – принадлежала судье Тергуду Маршаллу, выдающемуся адвокату по гражданским правам.

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Биография Камалы Харрис

Полное имя политика – Камала Деви Харрис. Она родилась 20 октября 1964 года в Окленде (Калифорния). Училась в школе в небольшом калифорнийском городе Таузенд-Оукс.

Семья Мать – Шьямала Гопалан Харрис, научная сотрудница, уроженка Индии. Отец – Дональд Дж. Харрис, профессор экономики, родом с Ямайки. Сестра: Майя.

В возрасте 12 лет переехала в Канаду, потому что там ее мать получила должность исследователя в Еврейской больнице общего профиля и возможность преподавать в Университете Макгилла. Затем Камала вместе с сестрой по имени Майя 5 лет учились в школе в Монреале. Кстати, там она учила французский язык. Там же, в Канаде, Камала поступила в среднюю школу Вестмаунт, которую окончила в 1981 году.



В школе / Фото Los Angeles Times

Высшее образование Камала Харрис получила очень престижное, о чем говорит диплом Гарвардского университета, а также степень доктора права в юридическом Хастингс-колледже Калифорнийского университета.

Карьера

Харрис начала свою карьеру в офисе окружного прокурора округа Аламеда, где занималась судебным преследованием по делам о сексуальном насилии над детьми. В 2003 году она стала окружным прокурором Сан-Франциско, и после двух сроков пребывания была избрана первой женщиной и первым темнокожим генеральным прокурором Калифорнии. Эту должность она занимала с 2011 по 2017 год.

Личная жизнь

Камила Харрис вышла замуж 22 августа 2014 года за адвоката Дугласа Эмхоффа. Он был судебным исполнителем из Бруклина и партнером юридической фирмы DLA Piper. У ее мужа двое детей от бывшей жены. Согласно данным Forbes, у семьи есть три дома (в Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Сан-Франциско). Ориентировочная стоимость этих активов: 5,8 миллиона долларов.

Вот так муж поздравил любимую

So proud of you. ️️ pic.twitter.com/Orb1ISe0dU — Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) November 7, 2020

Выборы в США 2020

Изначально Харрис считалась потенциальным лидером своей партии на президентских выборах 2020 года. Она официально объявила о своей кандидатуре на пост президента США 21 января 2019 года. Через 24 часа после этого объявления она собрала столько же пожертвований от сторонников, как Берни Сандерс в 2016 году.

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Она отказалась от шанса из-за недостатка средств, а в марте 2020 года поддержала Джо Байдена на посту президента от Демократической партии. Вскоре она согласилась на должность вице-президента в случае выигрыша Байдена.

Демократическая партия Старейшая и крупнейшая партия США (их оппоненты – Республиканская партия, от которой соперничал Дональд Трамп). Занимает социально-либеральные и прогрессивные позиции. Вот, как описывают свою политсилу сами демократы: "Как демократы, мы считаем, что к каждому человеку в этой стране следует относиться с достоинством и уважением. Мы считаем, что все имеют право на охрану здоровья и что мы должны вознаграждать усердный труд семей среднего класса. Мы считаем, что в наших школах и на улицах не должно быть насилия с применением огнестрельного оружия и что женщины должны сами принимать решения относительно своего тела".

Камала Харрис является источником вдохновения для многих женщин в Соединенных Штатах. Ее преданность делу и опыт предоставили ей возможность участвовать в такой напряженной политической гонке. Ее взгляды довольно либеральные: она поддерживает право женщин на аборт, легализацию однополых браков и марихуаны (это неоднозначный пункт, потому что во время прокурорской карьеры она принимала участие в процессах по обвинению людей, употребляющих этот наркотик), а также ее можно назвать экоактивисткой.

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