Зараз республіканці намагаються показати свою силу та вказати на слабкість демократів. Таку думку 24 Каналу висловив виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, зауваживши, що, попри відмову від виборів, Джо Байден все-таки залишиться президентом до кінця свого терміну.

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Що зміниться у кампанії демократів

"Відмова Байдена від участі у виборах стане перевагою для демократів. Зараз вони матимуть можливість змінити передвиборчу кампанію, додати до неї емоційності", – сказав Уріель Епштейн.

Віцепрезидентка Камала Гарріс, яка може стати новим кандидатом замість Байдена, не є особливо популярною у США. Вона мала серйозні проблеми, коли пробувала балотуватися самостійно у 2020 році. Її кампанія була досить невдалою.

Проте від того часу політик могла багато чого вивчити. До того ж її підтримуватиме вся демократична партія та команда Байдена, тобто їй не треба буде починати все самого початку.

Найважливішим завдання Камали Гарріс буде комунікувати, просувати ті ідеї, які мають демократи. Всі бачать, яким є Трамп, помічають його симпатію до Владіміра Путіна, тому новому кандидату доведеться доносити все це до виборців,

– підкреслив Уріель Епштейн.

Раніше, 21 липня, Байден заявив, що знімає свою кандидатуру, адже це відповідає інтересам його партії. Дональд Трамп відреагував на таке рішення, назвавши Байдена "найгіршим президентом США".

Сам Байден назвав віцепрезидентку Камалу Гарріс кандидатом, якого він повністю підтримує та схвалює.