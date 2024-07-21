У неділю, 21 липня, американський президент Джозеф Байден офіційно оголосив, що не братиме участь у виборах. На це різко відреагував Майк Джонсон, який є спікером нижньої палати Конгресу США.

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Байден самоусунувся від виборів

Джонсон закликав президента Байдена піти у відставку. Крім того, він заявив, що перспективи Демократичної партії нібито не кращі з віце-президенткою Камалою Харріс. За його словами, політикиня є співвласницею катастрофічних політичних провалів адміністрації Байдена

Якщо Джо Байден не придатний балотуватися в президенти, він не придатний служити президентом. Він повинен негайно залишити посаду. 5 листопада не може настати досить скоро,

– написав політик.

Водночас видання CNN з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому пише, що Джо Байден розмірковував про вихід з президентської гонки протягом останніх декількох днів.

Зовсім незадовго до оприлюднення листа зі заявою, Байден повідомив представникам кампанії та Білого дому про своє рішення. Сталося це близько 13:45 за місцевим часом – тобто за декілька хвилин перед офіційним повідомленням для широкого загалу.

Новина про те, що Байден відходить від кампанії 2024 року, стала несподіванкою для багатьох рядових співробітників Байдена – як у Білому домі, так і в президентській команді,

– акцентують аналітики.

Журналісти зазначають з посиланням на джерела, що більшість співробітників передвиборної кампанії Байдена, зокрема певні поважні особи, дізналися про знання політика з виборів з його соціальних мереж.

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Слід згадати, що саме нинішня віцепрезидентка Камала Гарріс є можливою наступницею Байдена. Саме її підтримав чинний очільник Білого дому, заявивши, що не буде брати участь у виборах.

Колишній президент США Дональд Трамп встиг прокоментувати рішення опонента. Він заявив, що йому нібито буде легше перемогти Гарріс аніж Байдена. Також він назвав Джо Байдена найгіршим президентом в американській історії.