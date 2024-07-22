Об этом президент Украины написал в соцсети Х (бывший твитер). Он отметил, что поддержка США является для нас критически важной.

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Украина благодарна президенту Байдену за его непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу, которая, вместе с сильной двухпартийной поддержкой в Соединенных Штатах, была и продолжает быть критически важной,

– заявил Зеленский.

Жесткое, но сильное решение

Украинский лидер также отметил, что за последние годы было принято много важных решений, и они запомнятся как смелые шаги президента Байдена в ответ на сложные времена.

"И мы уважаем сегодняшнее жесткое, но сильное решение. Мы всегда будем благодарны президенту Байдену за лидерство", – добавил Зеленский.

Он также отметил, что Байден поддерживал нашу страну в самый драматический момент в истории, помог предотвратить Путину оккупировать нашу страну и продолжал поддерживать нас в течение этой ужасной войны.

По словам Зеленского, ситуация в Украине и всей Европе является не менее сложной, а затем он отметил, что искренне надеется, что "продолжение сильного лидерства Америки не даст российскому злу достичь успеха или заставить свою агрессию окупиться".