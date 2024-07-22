Про це президент України написав у соцмережі Х (колишній твітер). Він наголосив, що підтримка США є для нас критично важливою.

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Україна вдячна президенту Байдену за його непохитну підтримку боротьби України за свободу, яка, разом із сильною двопартійною підтримкою в Сполучених Штатах, була і продовжує бути критично важливою,

– заявив Зеленський.

Жорстке, але сильне рішення

Український лідер також зазначив, що за останні роки було прийнято багато важливих рішень, і вони запам'ятаються як сміливі кроки президента Байдена у відповідь на складні часи.

"І ми поважаємо сьогоднішнє жорстке, але сильне рішення. Ми завжди будемо вдячні президенту Байдену за лідерство", – додав Зеленський.

Він також зауважив, що Байден підтримував нашу країну в найдраматичніший момент в історії, допоміг запобігти Путіну окупувати нашу країну і продовжував підтримувати нас протягом цієї жахливої ​​війни.

За словами Зеленського, ситуація в Україні та всій Європі є не менш складною, а відтак він зазначив, що щиро сподівається, що "продовження сильного лідерства Америки не дасть російському злу досягти успіху або змусити свою агресію окупитися".