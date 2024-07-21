Вона наголосила, що зробить усе від неї можливе, аби перемогти на виборах. При цьому рішення Джо Байдена зняти свою кандидатуру назвала самовідданим і патріотичним вчинком.

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Для мене велика честь отримати підтримку президента, і я маю намір заслужити і виграти цю номінацію. У нас залишилося 107 днів до дня виборів. Разом ми будемо боротися. І разом ми переможемо,

— сказала Камала Гарріс.

Гарріс підтримала рішення Байдена

Гарріс додала, що "цим безкорисливим і патріотичним вчинком Байден робить те, що він робив упродовж свого життя: ставить американський народ і країну понад усе".

"Я зроблю все від мене залежне, щоб об'єднати Демократичну партію – і нашу націю, щоб перемогти Дональда Трампа та його екстремальний проєкт 2025", – написала вона.

Як відомо, 21 липня Джо Байден повідомив, що виходить із президентських перегонів. Він заявив, що хоче зосередитися тільки на виконанні своїх обов'язків. Американський лідер закликав демократів об'єднатися, щоб допомогти Камалі Гарріс перемогти Дональда Трампа.