Речник диктатора Дмітрій Пєсков назвав Байдена більш "передбачуваним" кандидатом.

Дивіться також Варіантів небагато, а часу ще менше: хто може замінити Байдена в битві з Трампом у США

У Путіна відреагували на відхід Байдена

Пєсков нагадав, що раніше президент говорив, що для Росії кращим є передбачуваний кандидат Байден. Водночас він вказав, що до виборів багато може змінитися.

До виборів ще 4 місяці, і це довгий термін, за який багато що може змінитися. Потрібно набратися терпіння і уважно стежити, що буде далі. У пріоритеті для нас – досягнення цілей "СВО",

– каже речник Путіна.

До слова, сам Байден підтримав кандидатуру Камали Гарріс. Він вказав, що вважає рішення обрати її на посаду віцепрезидентки найкращим, яке він приймав.

Цікаво, що на кандидатуру Гарріс уже відреагував Дональд Трамп, який є кандидатом Республіканської партії. Експрезидент США заявив, що перемогти Гарріс на президентських виборах у США буде "набагато легше, ніж Байдена".