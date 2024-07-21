Представитель диктатора Дмитрий Песков назвал Байдена более "предсказуемым" кандидатом.

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У Путина отреагировали на уход Байдена

Песков напомнил, что ранее президент говорил, что для России предпочтительным является предполагаемый кандидат Байден. В то же время он указал, что до выборов многое может измениться.

До выборов еще 4 месяца, и это долгий срок, за который многое может измениться. Нужно набраться терпения и внимательно следить, что будет дальше. В приоритете для нас – достижение целей "СВО",

– говорит спикер Путина.

К слову, сам Байден поддержал кандидатуру Камалы Харрис. Он указал, что считает решение выбрать ее на должность вице-президента лучшим, которое он принимал.

Интересно, что на кандидатуру Харрис уже отреагировал Дональд Трамп, который является кандидатом Республиканской партии. Экс-президент США заявил, что победить Харрис на президентских выборах в США будет "гораздо легче, чем Байдена".