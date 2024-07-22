Після заяви Байдена багато хто закликає його залишити і президентський пост. У Білому домі заявляли, що він не збирається так чинити і добуде до кінця терміну.

Дивіться також Європа має готуватися, – глава МЗС Чехії про Байдена і його вихід з перегонів

Чи піде Байден у відставку: заява президента США

Ми – Сполучені Штати Америки, і немає нічого неможливого, якщо ми зробимо це разом. Ми просто повинні пам'ятати, хто ми є. Я присвятив своє президентство тому, щоб довести це, і я продовжуватиму робити це сьогодні, завтра і кожного дня, поки я маю честь бути вашим президентом,

– написав він увечері 22 липня у соцмережі Х.

Отже, Байден не написав про своє рішення прямим текстом, але можна зробити висновок, що він залишається на посаді.

Гарріс замість Байдена

Лідер США висловив свою підтримку віцепрезидентці Гарріс – саме вона має балотуватися на виборах і спробувати перемогти Трампа. Водночас Дональд Трамп заявив, що переможе Гарріс ще легше, аніж Байдена, а його син цинічно висміяв Україну у зв'язку з подіями у США.

Цікаво, що до відмови Байдена брати участь у виборах обидва кандидати були старшого віку. Багато хто тривожився через фізичний і ментальний стан чинного президента, адже він провально провів дебати, а згодом зробив не одну обмовку, плутаючи людей. Тепер Демократична партія висуне молодшого кандидата, і Трамп може поступитися перевагою. Він будував свою кампанію у тому числі на нападках на старшого конкурента, а відтак може зазнати критики сам. Політологи навіть припустили, що республіканці можуть замінити Трампа на когось молодшого.

Журналісти 24 Каналу підготували велику статтю про Камалу Гарріс.