Дональд Трамп-молодший у соцмережі Х опублікував іронічний допис з мемом. Він транслює нібито телефон Байдена, на якому видно пропущені повідомлення і дзвінки від Зеленського.

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Син Трампа висміяв Зеленського

Так, Трамп-молодший знову висміяв потребу України в грошах на власну оборону від російських загарбників.

Будь-ласка, дай відповідь! Я наляканий. Мої гроші все ще надходять, правильно?

– видно на екрані "телефону Байдена".

Згодом після цих "повідомлень Зеленського" можна помітити аж 52 пропущених виклики.

До слова, сам Трамп після повідомлення про відхід Байдена від боротьби назвав нинішнього лідера США "найгіршим президентом в історії". Окрім цього Дональд Трамп висловив переконання, що Камалу Гарріс, якщо та стане кандидатом від демократів, перемогти буде легше, ніж самого Байдена.