Про це Дональд Трамп написав у соціальній мережі Truth Social. Ба більше, республіканець назвав Джо Байдена, який вирішив не брати участь у виборах, "найгіршим президентом країни".

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Що сказав Трамп про Байдена, який знявся з перегонів

У соціальній мережі Дональд Трамп написав, що "шахрай Джо Байден не був придатний для того, щоб балотуватися в президенти". За словами кандидата від Республіканської партії, американський президент нібито "не придатний для того, щоб виконувати свої обов'язки, й ніколи не був".

Він досягнув посади президента лише завдяки брехні, фейковим новинам і тому, що не виходив зі свого підвалу,

– цинічно заявив Трамп.

Він також стверджував, що всі, хто оточував Байдена, включно з його лікарем і ЗМІ, нібито знали, що той "не здатний бути президентом".

"І він ним не був – а тепер подивіться, що він зробив з нашою країною: мільйони людей перетинають наш кордон, абсолютно неперевірених, багато з них з в'язниць, психіатричних лікарень, а також рекордна кількість терористів", – пише експрезидент США.

Трамп також зазначив, що "ми сильно постраждаємо від його президентства", але, як він запевнив, "дуже швидко виправимо завдану ним шкоду".

Венс також відреагував на вихід Байдена з виборів

Кандидат на пост віцепрезидента США від Республіканської партії Джей Ді Венс також висловився щодо виходу Байдена з перегонів. Республіканець повторив наратив Трампа, заявивши, що "Джо Байден був найгіршим президентом у моєму житті", а Камала Гарріс "була поруч з ним на кожному кроці".

Протягом останніх чотирьох років вона була співавтором політики відкритого кордону Байдена та зеленого шахрайства, що підвищило вартість житла та продуктів. Їй належать усі ці невдачі, і вона майже чотири роки брехала про розумові здібності Байдена, обтяжуючи націю президентом, який не може виконувати цю роботу,

– написав Венс.

Він також заявив, що "президент Трамп і я готові врятувати Америку, хто б не займав перше місце у списку демократів".