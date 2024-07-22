Дональд Трамп-младший в соцсети Х опубликовал ироническое сообщение с мемом. Он транслирует якобы телефон Байдена, на котором видно пропущенные сообщения и звонки от Зеленского.

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Сын Трампа высмеял Зеленского

Так, Трамп-младший снова высмеял потребность Украины в деньгах на собственную оборону от российских захватчиков.

Пожалуйста, дай ответ! Я напуган. Мои деньги все еще поступают, правильно?

– видно на экране "телефона Байдена".

Впоследствии после этих "сообщений Зеленского" можно заметить аж 52 пропущенных вызова.

К слову, сам Трамп после сообщения об уходе Байдена от борьбы назвал нынешнего лидера США "худшим президентом в истории". Кроме этого Дональд Трамп выразил убеждение, что Камалу Харрис, если та станет кандидатом от демократов, победить будет легче, чем самого Байдена.