После заявления Байдена многие призывают его покинуть и президентский пост. В Белом доме заявляли, что он не собирается так поступать и добудет до конца срока.

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Уйдет ли Байден в отставку: заявление президента США

Мы – Соединенные Штаты Америки, и нет ничего невозможного, если мы сделаем это вместе. Мы просто должны помнить, кто мы есть. Я посвятил свое президентство тому, чтобы доказать это, и я буду продолжать делать это сегодня, завтра и каждый день, пока я имею честь быть вашим президентом,

– написал он вечером 22 июля в соцсети Х.

Итак, Байден не написал о своем решении прямым текстом, но можно сделать вывод, что он остается в должности.

Харрис вместо Байдена: плюсы и минусы

Лидер США выразил свою поддержку вице-президенту Харрис – допускают, что именно она должна баллотироваться на выборах и попытаться победить Трампа. В то же время Дональд Трамп заявил, что победит Харрис еще легче, чем Байдена, а его сын цинично высмеял Украину в связи с событиями в США.

Интересно, что до отказа Байдена участвовать в выборах оба кандидата были преклонного возраста. Многие тревожились из-за физического и ментального состояния действующего президента, ведь он провально провел дебаты, а впоследствии сделал не одну оговорку, путая людей. Теперь Демократическая партия выдвинет более молодого кандидата, и Трамп может уступить преимущество. Он строил свою кампанию в том числе на нападках на старшего конкурента, а сейчас может подвергнуться критике сам. Политологи даже предположили, что республиканцы могут заменить Трампа на кого-то помоложе.

Журналисты 24 Канала подготовили большую статью о Камале Харрис. Она юрист, имеет индийское происхождение, и считалось, что будет лицом администрации в решении вопроса незаконной миграции в США, а также, как Байден во времена Обамы, станет куратором американской международной политики. Когда Харрис заседала в Сенате, она была очень активной в вопросах внешней политики. Но в должности вице-президента решила избегать проблем и не делать громких заявлений.