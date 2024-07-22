Під час засідання у Вашингтоні тиск на Байдена був величезним. У цьому зізнався міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Що в Чехії кажуть про Байдена

Мушу сказати, що це видається мені логічним виходом із політичної ситуації, в яку потрапила Демократична партія,

– прокоментував Ліпавський вихід Байдена із виборчих перегонів.

Міністр закордонних справ Чехії також зазначив, що Європа має готуватися до обох сценаріїв під час президентських виборів у США, та закликає прийняти цю реальність.

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Джо Байден вийшов із президентських перегонів: що буде далі

Це перший такий випадок за пів століття. Він нагадав історикам і політологам відмову колишнього президента Ліндона Джонсона від участі у виборах.

Цікаво, що Байдена бачили президентом ще 50 років тому, коли він був молодим сенатором. Але ніхто не думав, що це станеться значно пізніше.

Тепер Демократичну партію має врятувати Камала Гарріс. Вона стане ще однією жінкою, яка позмагається з Дональдом Трампом. Раніше це спробувала зробити Гіларі Клінтон. 2016 року на місці Гіларі мав бути Байден, але Барак Обама переконав його не висуватися.

Республіканці закликають Байдена піти у відставку, але в Білому домі не погоджуються.