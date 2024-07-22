У неділю, 21 липня, нинішній очільник Білого дому зробив заяву щодо самоусунення від виборів. Підтримав Джо Байден кандидатуру Камали Гарріс на посаду президентки, однак остаточне рішення – за Демократичною партією.
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Самоусунення Байдена від виборів: реакція політиків різних країн
- Україна. Президент Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за його "незламну підтримку" у війні проти Росії. Зеленський зазначив, що "багато важливих рішень було прийнято в останні роки, і вони запам'ятаються як сміливі кроки президента Байдена у відповідь на складні часи". Він додав, що Київ завжди буде вдячним президенту Байдену за його лідерство.
- Ізраїль. Президент Іцхак Герцог подякував Байдену за його "дружбу і непохитну підтримку ізраїльського народу" та назвав його "справжнім союзником єврейського народу". Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант також подякував Байдену за позицію, зазначивши, що його "непохитна підтримка, особливо під час війни, була безцінною".
- Канада. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо подякував Байдену за те, що він є "справжнім другом" Канади. "Він велика людина, і все, що він робить, керується його любов'ю до своєї країни", – написав Трюдо.
- Польща. Прем'єр-міністр Дональд Туск констатував, що Байден прийняв складні рішення, "завдяки яким Польща, США та світ стали безпечнішими, а демократія – сильнішою". Туск додав: "Я знаю, що ті ж самі мотиви керували вами, коли ви приймали своє остаточне рішення, мабуть, найважче".
- Японія. Прем'єр-міністр Фуміо Кішіда зазначив, що утримується від прямих коментарів, оскільки це стосується внутрішньої політики США, але визнав, що рішення Байдена базується на його бажанні прийняти найкраще можливе політичне рішення.
- Південна Корея. Офіс президента Юн Сук Йоля наголосив: "Ми не хочемо коментувати внутрішньополітичні ситуації в інших країнах", – але додав, що уряд Південної Кореї "продовжить тісну співпрацю зі США для подальшого розвитку глобального всеосяжного стратегічного альянсу між Південною Кореєю та США".
- Ірландія. Міністр закордонних справ Міхал Мартін висловив "сум і захоплення" з приводу новини, назвавши Байдена "постійним другом Ірландії" у своєму дописі. Мартін зазначив, що Байден надав "безцінну підтримку миру та процвітанню на цьому острові" та побажав йому найкращого.
- Велика Британія. Ріші Сунак, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, написав, що він бачив "любов Байдена до Америки та відданість службі" особисто під час співпраці з ним. Він також висвітлив деякі досягнення між США та Великою Британією.
- Австралія. Прем'єр-міністр Ентоні Албанізі констатував, що "альянс між Австралією та США ніколи не був сильнішим завдяки нашій спільній відданості демократичним цінностям, міжнародній безпеці, економічному процвітанню та кліматичним діям для цього та майбутніх поколінь".
- Нова Зеландія. Прем'єр-міністр Крістофер Луксон акцентував, що "Байден присвятив своє життя державній службі, і це заслуговує на повагу". Він подякував Байдену за його "відданість Новій Зеландії" та зазначив, що з нетерпінням чекає на подальшу співпрацю до завершення його президентського терміну.
- Венесуела. Президент Ніколас Мадуро сказав, що Байден "прийняв найрозумніше та правильне рішення". Політик додав: "Байден поставив першим пріоритетом свою родину, своє здоров'я і зрозумів, що у такому віці та з ослабленим здоров'ям він не може взяти на себе керівництво країною, тим більше висуватися на президентську посаду".