Американський лідер отримав позитивний результат тесту після свого першого заходу в Лас-Вегасі, де пізніше мав виступити на щорічній конференції UnidosUS. Саме в Лас-Вегасі Байден відчув перші симптоми хвороби.

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У Байдена діагностували коронавірус

Персональний лікар Байдена повідомив, що той отримав свою першу дозу противірусного препарату Paxlovid і тепер самоізолюється у своєму будинку в Рехобот-Біч у штаті Делавер.

Байден отримав ревакцинацію і має легкі симптоми. Він їде до Делавера, де піде на домашній карантин, і протягом цього часу продовжуватиме виконувати всі свої обов'язки,

– проінформувала прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

За словами лікаря, в Байдена нежить, кашель і загальне нездужання.

На першому заході він почував себе нормально, але, оскільки його самопочуття не покращилось, було проведено аналіз на COVID-19, результат виявився позитивним,

– йдеться у заяві лікаря.

Варто зазначити, що у Байдена раніше вже виявляли COVID-19. Вперше він отримав позитивний результат тесту в липні 2022 року, після чого також перехворів і вдруге.

До слова, раніше Джо Байден заявив, що готовий відмовитися від участі у президентських перегонах, якщо лікарі виявлять у нього серйозні проблеми зі здоров'ям.