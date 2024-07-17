Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, також серйозний ризик – це дебати напередодні виборів президента США.

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"Назріває криза"

Борис Тизенгаузен вважає, що зараз змінити кандидата від Демократичної партії вже неможливо. Адже для цього потрібно було готувати кандидатів ще приблизно рік тому, правильно проводити інформаційну кампанію.

Дуже великий ризик – дебати напередодні виборів. Якщо Байден з ними не впорається або намагатиметься не потрапити на ці дебати – це буде все. А якщо потрапить і проведе їх так, як перші, то це одразу буде розкол і так далі. Назріває криза у Демократичній партії,

– припустив він.

Нагадаємо, що американський лідер Джо Байден зазначив, що готовий відмовитися від участі у президентських виборах лише за однієї умови – якщо лікарі виявлять у нього серйозні проблеми зі здоров'ям.