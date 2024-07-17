Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, также серьезный риск – это дебаты накануне выборов президента США.

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"Назревает кризис"

Борис Тизенгаузен считает, что сейчас изменить кандидата от Демократической партии уже невозможно. Ведь для этого нужно было готовить кандидатов еще примерно год назад, правильно проводить информационную кампанию.

Очень большой риск – дебаты накануне выборов. Если Байден с ними не справится или будет пытаться не попасть на эти дебаты – это будет все. А если попадет и проведет их так, как первые, то это сразу будет раскол и так далее. Назревает кризис в Демократической партии,

– предположил он.

Напомним, что американский лидер Джо Байден отметил, что готов отказаться от участия в президентских выборах только при одном условии – если врачи обнаружат у него серьезные проблемы со здоровьем.