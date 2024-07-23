Врач президента США Кевин О'Коннор рассказал, что у главы Белого дома фиксируются "отличные показатели" по насыщению крови кислородом, легкие чистые. Напомним, что о положительном результате теста на коронавирус у Байдена стало известно 18 июля.

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Байден выздоравливает от коронавируса

Пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура у Байдена находятся в норме.

Сегодня утром президент Байден принял десятую дозу препарата Paxlovid. Его симптомы почти полностью исчезли,

– говорится в отчете врача.

В документе также отметили, что президент продолжает выполнять все свои обязанности.

Впоследствии стало известно, что во вторник, 23 июля, Байден вернется к стандартному режиму работы из Белого дома после того, как находился на самоизоляции дома в Регобот Бич, в штате Делавэр.

Президент вернется в здание администрации в 14:30 по североамериканскому восточному времени. На вторник у него нет запланированных публичных событий.

К слову, на фоне отказа Джо Байдена от участия в выборах в ноябре Майк Джонсон призвал его сложить полномочия президента уже сейчас. В Белом доме также ответили на заявление республиканца.