Врач президента США Кевин О'Коннор рассказал, что у главы Белого дома фиксируются "отличные показатели" по насыщению крови кислородом, легкие чистые. Напомним, что о положительном результате теста на коронавирус у Байдена стало известно 18 июля.
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Байден выздоравливает от коронавируса
Пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура у Байдена находятся в норме.
Сегодня утром президент Байден принял десятую дозу препарата Paxlovid. Его симптомы почти полностью исчезли,
– говорится в отчете врача.
В документе также отметили, что президент продолжает выполнять все свои обязанности.
Впоследствии стало известно, что во вторник, 23 июля, Байден вернется к стандартному режиму работы из Белого дома после того, как находился на самоизоляции дома в Регобот Бич, в штате Делавэр.
Президент вернется в здание администрации в 14:30 по североамериканскому восточному времени. На вторник у него нет запланированных публичных событий.
К слову, на фоне отказа Джо Байдена от участия в выборах в ноябре Майк Джонсон призвал его сложить полномочия президента уже сейчас. В Белом доме также ответили на заявление республиканца.