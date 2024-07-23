Так, президент США не з'являвся на публіці після того, як у нього виявили COVID-19. Певний час Байден перебував на самоізоляції, проте наразі всі симптоми зникли й він готовий повернутися до Білого дому.

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Звернення Байдена

На своїй сторінці у соцмережі Х Джо Байден написав, що виголосить звернення з Овального кабінету Білого дому в середу, 24 липня, о 20:00 за північноамериканським східним часом ( тобто 3:00 25 липня за Києвом).

У промові він хоче розповісти про те, що чекає на американський народ попереду, і як він завершить свою роботу на посаді.

До слова, Financial Times пише, що Байден в останні місяці свого президентства планує зосередитись на Україні та Близькому Сході, закріплюючи досягнення своєї адміністрації. Так, вихід з боротьби за пост може звільнити його від політичних обмежень і дозволить "діяти з більшою рішучістю" на світовій арені.