Так, президент США не появлялся на публике после того, как у него обнаружили COVID-19. Некоторое время Байден находился на самоизоляции, однако сейчас все симптомы исчезли и он готов вернуться в Белый дом.

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Обращение Байдена

На своей странице в соцсети Х Джо Байден написал, что произнесет обращение из Овального кабинета Белого дома в среду, 24 июля, в 20:00 по североамериканскому восточному времени (то есть 3:00 25 июля по Киеву).

В речи он хочет рассказать о том, что ждет американский народ впереди, и как он завершит свою работу на посту.

К слову, Financial Times пишет, что Байден в последние месяцы своего президентства планирует сосредоточиться на Украине и Ближнем Востоке, закрепляя достижения своей администрации. Так, выход из борьбы за пост может освободить его от политических ограничений и позволит "действовать с большей решимостью" на мировой арене.