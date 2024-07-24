Окрім того, Камала Гарріс рознесла свого політичного опонента республіканця Дональда Трампа та висловилася стосовно низки питань, які турбують американських виборців.

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Що заявила Камала Гарріс під час передвиборчого мітингу

У своїй промові віцепрезидентка США Камала Гарріс розповіла про свій досвід як колишнього генерального прокурора Каліфорнії та прокурора в суді. Вона підкреслила, що їй доводилося стикатися зі злочинцями, такими як хижаки, які жорстоко поводилися з жінками, шахраї, які обкрадали споживачів, і люди, які порушували правила заради особистої вигоди.

Тому почуйте мене, коли я скажу: Я знаю тип Дональда Трампа. І в цій кампанії, я обіцяю вам: Я з гордістю поставлю свій послужний список проти нього в будь-який день тижня,

– наголосила Гарріс.

Вона також повідомила, що її кампанія зібрала десятки мільйонів доларів фінансування протягом 24 годин.

Наголошуючи на підтримці народу, Гарріс висловила вдячність за рекордне досягнення в зборі коштів на місцях за всю історію президентських кампаній.

"І саме тому, що ми ведемо кампанію, керовану людьми, ви можете бути впевнені, що я стану президентом, орієнтованим на інтереси людей", – сказала віцепрезидентка США.

Гарріс також запевнила, що нинішня президентська кампанія будується навколо двох різних бачень. Одне бачення спрямоване на майбутнє нації, тоді як інше коріниться в минулому.

Ми віримо в майбутнє, де кожна людина матиме можливість не просто вижити, але й розвиватися,

– заявила вона,

До того ж віцепрезидентка США описала майбутнє, в якому "жодна дитина не повинна рости в бідності", де всі працівники мають можливість вступати в профспілки, літні люди "можуть виходити на пенсію з гідністю" та де медичне обслуговування та догляд за дітьми є доступними",

Що розповіла віцепрезидентка США про Трампа

Гарріс також розкритикувала президентську кампанію експрезидента США Дональда Трампа. Віцепрезидентка США наголосила, що Трамп хоче "відкинути нашу країну назад".

Вона також пообіцяла покласти край забороні абортів і працювати над відновленням репродуктивної свободи американців.

"І ми, які віримо в репродуктивну свободу, зупинимо крайні заборони Дональда Трампа на аборти, тому що ми довіряємо жінкам приймати рішення щодо власного тіла, а не дозволяти уряду вказувати їм, що робити. І коли Конгрес прийме закон про відновлення репродуктивних свобод, як президент Сполучених Штатів, я підпишу його", – зауважила вона.

Вона вказала на намір Трампа скоротити соціальне страхування та медичне страхування та полегшити податки для мільярдерів і корпорацій, повторюючи деякі заяви президента Джо Байдена на адресу її опонента.

Окрім того, під час передвиборчого мітингу Гарріс порушила ще й такі питання:

свобода працівників вступати до профспілки;

доступне медичне обслуговування;

доступна дитяча опіка;

оплачувана відпустка у зв'язку з доглядом за дитиною;

гідний вихід на пенсію;

право кожного американця голосувати;

безпека від насильства зі зброєю: закони про червоні прапори, загальні перевірки та заборона штурмової зброї.

Віцепрезидентка США наголосила, що створення середнього класу буде визначальною метою її президентства.