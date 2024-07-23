Це сталося після рішення Джо Байдена завершити свою передвиборчу кампанію, яке він озвучив 21 липня. Демократи переживали, що якщо він братиме участь в президентських перегонах, то до влади прийде Дональд Трамп.

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Гарріс обійшла Трампа у першому опитуванні

Згідно з останнім опитуванням, віцепрезидентка США Камала Гарріс випередила Трампа в загальнонаціональному опитуванні з результатом 44% проти 42%. Однак різниця перебуває в межах статистичної похибки у 3 відсоткові пункти.

Це результати опитування за 22 – 23 липня, яке відбулося після національного з'їзду Республіканської партії США, на якому Трампа офіційно висунули кандидатом у президенти, та після оголошення Байдена про вихід з президентських перегонів та підтримки Гарріс.

У попередньому опитуванні Reuters/Ipsos, яке було проведено 15 – 16 липня, Гарріс і Трамп набирали по 44% підтримки, а на початку місяця республіканець випереджав американську віцепрезидентку на один відсотковий пункт.

Ба більше, в останньому опитуванні 56% зареєстрованих виборців США заявили, що 59-річна Гарріс "має гострий розум і здатна давати раду викликам". Про 78-річного Трампа таке сказали лише 49%, а про 81-річного Байдена – лише 22%.

Reuters пише, що загальнонаціональні опитування вказують на важливі сигнали про підтримку американцями політиків, але доля президентських виборів у США зазвичай вирішується в кількох ключових штатах, які традиційно підтримують кандидатів з різних партій.

До слова, очільники демократичних фракцій у Палаті представників і Сенаті США Хакім Джеффріс і Чак Шумер у вівторок, 23 липня, публічно підтримали висунення Камали Гарріс кандидаткою в президенти США від їхньої партії.