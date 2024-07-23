Это произошло после решения Джо Байдена завершить свою предвыборную кампанию, которое он озвучил 21 июля. Демократы переживали, что если он будет участвовать в президентской гонке, то к власти придет Дональд Трамп.

Смотрите также Харрис имеет больше шансов против Трампа, чем Байден: что показали опросы

Харрис обошла Трампа в первом опросе

Согласно последнему опросу, вице-президент США Камала Харрис опередила Трампа в общенациональном опросе с результатом 44% против 42%. Однако разница находится в пределах статистической погрешности в 3 процентных пункта.

Это результаты опроса за 22 – 23 июля, который состоялся после национального съезда Республиканской партии США, где Трампа официально выдвинули кандидатом в президенты, и после объявления Байдена о выходе из президентской гонки и поддержки Харрис.

В предыдущем опросе Reuters/Ipsos, который был проведен 15 – 16 июля, Харрис и Трамп набирали по 44% поддержки, а в начале месяца республиканец опережал американского вице-президента на один процентный пункт.

Более того, в последнем опросе 56% зарегистрированных избирателей США заявили, что 59-летняя Харрис "имеет острый ум и способна справляться с вызовами". О 78-летнем Трампе такое сказали лишь 49%, а о 81-летнем Байдене – лишь 22%.

Reuters пишет, что общенациональные опросы указывают на важные сигналы о поддержке американцами политиков, но судьба президентских выборов в США обычно решается в нескольких ключевых штатах, которые традиционно поддерживают кандидатов из разных партий.

К слову, руководители демократических фракций в Палате представителей и Сенате США Хаким Джеффрис и Чак Шумер во вторник, 23 июля, публично поддержали выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты США от их партии.