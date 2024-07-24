Кроме того, Камала Харрис разнесла своего политического оппонента республиканца Дональда Трампа и высказалась по ряду вопросов, которые беспокоят американских избирателей.

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Что заявила Камала Харрис во время предвыборного митинга

В своей речи вице-президент США Камала Харрис рассказала о своем опыте как бывшего генерального прокурора Калифорнии и прокурора в суде. Она подчеркнула, что ей приходилось сталкиваться с преступниками, такими как хищники, которые жестоко обращались с женщинами, мошенники, что обворовывали потребителей, и люди, какие нарушали правила ради личной выгоды.

Поэтому услышьте меня, когда я скажу: Я знаю тип Дональда Трампа. И в этой кампании, я обещаю вам: Я с гордостью поставлю свой послужной список против него в любой день недели,

– подчеркнула Харрис.

Она также сообщила, что ее кампания собрала десятки миллионов долларов финансирования в течение 24 часов.

Подчеркивая поддержку народа, Харрис выразила благодарность за рекордное достижение в сборе средств на местах за всю историю президентских кампаний.

"И именно потому, что мы ведем кампанию, управляемую людьми, вы можете быть уверены, что я стану президентом, ориентированным на интересы людей", – сказала вице-президент США.

Харрис также заверила, что нынешняя президентская кампания строится вокруг двух разных видений. Одно видение направлено на будущее нации, тогда как другое коренится в прошлом.

Мы верим в будущее, где каждый человек будет иметь возможность не просто выжить, но и развиваться,

– заявила она,

К тому же вице-президент США описала будущее, в котором "ни один ребенок не должен расти в бедности", где все работники имеют возможность вступать в профсоюзы, пожилые люди "могут выходить на пенсию с достоинством" и где медицинское обслуживание и уход за детьми доступны",

Что рассказала вице-президент США о Трампе

Харрис также раскритиковала президентскую кампанию экс-президента США Дональда Трампа. Вице-президент США отметила, что Трамп хочет "отбросить нашу страну назад".

Она также пообещала положить конец запрету абортов и работать над восстановлением репродуктивной свободы американцев.

"И мы, которые верим в репродуктивную свободу, остановим крайние запреты Дональда Трампа на аборты, потому что мы доверяем женщинам принимать решения относительно собственного тела, а не позволять правительству указывать им, что делать. И когда Конгресс примет закон о восстановлении репродуктивных свобод, как президент Соединенных Штатов, я подпишу его", – отметила она.

Она указала на намерение Трампа сократить социальное страхование и медицинское страхование и облегчить налоги для миллиардеров и корпораций, повторяя некоторые заявления президента Джо Байдена в адрес ее оппонента.

Кроме того, во время предвыборного митинга Харрис подняла еще и такие вопросы:

свобода работников вступать в профсоюз;

доступное медицинское обслуживание;

доступная детская опека;

оплачиваемый отпуск в связи с уходом за ребенком;

достойный выход на пенсию;

право каждого американца голосовать;

безопасность от насилия с оружием: законы о красных флагах, общие проверки и запрет штурмового оружия.

Вице-президент США отметила, что создание среднего класса будет определяющей целью ее президентства.