Заявление Байдена о снятии с выборов перезагрузило демократическую партию. Тогда он и назвал кандидатуру, которую поддерживает, и ею стала Камала Харрис.

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Рейтинг одобрения Харрис заметно вырос

Согласно последнему опросу Ipsos, рейтинг одобрения вице-президента Харрис в США вырос до 43%. В то же время около 42% ее оценивают негативно. Интересно, что еще на прошлой неделе, до того, как Байден объявил о снятии с выборов, эти показатели достигали 35% и 46% соответственно.

Рост приверженности действующему вице-президенту США среди независимых выборов является самым заметным среди независимых выборов, то есть тех, которые не поддерживают партии демократов или республиканцев. Предыдущие 28% сейчас достигли 44%, тогда как неодобрение упало с 47% до 40%.

Отмечается, что в целом 52% американских избирателей поддерживают выдвижение Камалы Харрис кандидатом в президенты от Демократической партии. В то же время рейтинг одобрения кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа за неделю упал с 40% до 36%.

Напомним, вице-президент Камала Харрис 25 июля официально сообщила, что баллотируется на пост президента США. Предвыборное видео Камалы Харрис сосредоточено на призыве к "свободе". В нем не обошлось без критики Трампа и сравнения его возвращения в Белый дом с "хаосом".