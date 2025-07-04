У Києві постраждали три відділення "Нової пошти": що з посилками та графіком роботи

Унаслідок нічної атаки Росії на Київ постраждали кілька об'єктів "Нової пошти", зокрема відділення та сортувальне депо. Частину офісів тимчасово закрито або змінено графік роботи, однак компанія запевнила, що всі посилки збережено.

У Києві постраждали відділення "Нової пошти"

Найбільших пошкоджено відділення №223. На момент удару воно було зачинене, тому обійшлося без постраждалих. Його роботу призупинено, а всі відправлення будуть перевезені у відділення №122, повідомила пресслужба компанії, передає 24 Канал.

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Крім того, пошкоджень зазнано відділення №114, але продовжує працювати. А відділення №226 наразі працює лише на видачу посилок. Очікуваний вантаж переадресовують до №359.

Пошкоджені відділення внаслідок атаки на Київ / Фото "Нової пошти"

Поблизу сортувального депо внаслідок влучання згоріли два автомобілі. Люди не постраждали, пошкодження вантажів не зафіксовано. Роботу депо вже відновлено.

З клієнтами тримають зв'язок

У "Новій пошті" повідомили, що зв'яжуться з клієнтами, чиї відправлення перебували, або мали бути доставлені у вказані відділення та оперативно наддадуть оновлену інформацію щодо змін в отриманнях.

Довідково. В ніч на 4 липня Київ зазнав чергової масованої атаки з боку Росії. Зафіксовано численні руйнування, є жертви та поранені.