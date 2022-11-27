Бізнесу дозволили не використовувати РРО під час відключень світла, але є нюанс

Через проблеми зі світлом та зв'язком унаслідок російських обстрілів критичної інфраструктури, бізнес може тимчасово не використовувати реєстратори розрахункових операцій. Водночас, такі правила не стосуються підприємств, що працюють з програмними РРО.

Так, галузям торгівлі, громадського харчування та послуг податкова дозволила не використовувати РРО під час тимчасових відключень електроенергії, проте не довше, ніж 7 робочих днів. При цьому, вони повинні фіксувати розрахункові операції у розрахункових книгах.

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Пояснення від податкової

В офіційному пресрелізі ДПСУ мовиться, що рішення дозволити бізнесу не використовувати реєстратори зумовлене труднощами проведення операцій через РРО унаслідок перебоїв зі зв'язком.

Так, під час відсутності світла, розрахункові операції можуть здійснюватися з використанням книги обліку розрахункових операцій та розрахункової книги, або ж із належним чином зареєстрованим резервним РРО. Водночас після включення електроенергії бізнес зобов'язаний проводити усі розрахункові операції через РРО.

Зауважимо, що рішення податкової не поширюється на власників програмних реєстраторів розрахункових операцій. У разі відсутності зв'язку між таким пристроєм та фіскальним сервером, операції здійснюються в офлайн-режимі, який може тривати не більше ніж 36 годин, зі створенням електронних фіскальних чеків.

Так, після відновлення зв'язку здійснюється передача копій створених ПРРО розрахункових документів до фіскального сервера контролюючого органу.

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Додамо, що разом з тим у ДПСУ нагадали, що штрафи за порушення закону про обов'язкові РРО до завершення воєнного стану застосовуватись не будуть, за винятком порушень під час продажу підакцизних товарів.