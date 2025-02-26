26 лютого, 10:05
У середу діятимуть відключення світла для промисловості та бізнесу – у які години
Основні тези
- 26 лютого в Україні будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових підприємств та бізнесу з 16:00 до 19:00.
- Обмеження запроваджені через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак, проте побутові споживачі не зазнають відключень.
У середу, 26 лютого, в Україні буде застосовано графіки обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу.
Кого торкнуться обмеження
Як повідомляє 24 Кнал з посиланням на НЕК "Укренерго", обмеження діятимуть з 16:00 до 19:00. Водночас побутові споживачі не зазнають відключень, оскільки графіки не передбачають обмежень для населення.
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Причина відключень
У компанії пояснили, що такі заходи є вимушеними через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетних та дронових атак.
Влада закликає бізнес завчасно підготуватися до можливих обмежень і раціонально використовувати електроенергію у цей період.