Кого торкнуться обмеження

Як повідомляє 24 Кнал з посиланням на НЕК "Укренерго", обмеження діятимуть з 16:00 до 19:00. Водночас побутові споживачі не зазнають відключень, оскільки графіки не передбачають обмежень для населення.

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Причина відключень

У компанії пояснили, що такі заходи є вимушеними через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетних та дронових атак.

Влада закликає бізнес завчасно підготуватися до можливих обмежень і раціонально використовувати електроенергію у цей період.