Українці масово скуповують один з товарів через відключення води: нова статистика Prom

Через перебої з водопостачанням українці активніше купують товари, які допомагають організувати побут без звичного доступу до води. На маркетплейсі Prom різко зріс попит на окремі товари, які допоможуть пережити цю проблему.

Що українці купують через перебої з водою

За останній тиждень попит на портативні й акумуляторні душі збільшився майже вдвічі порівняно з попереднім тижнем. Причина – проблеми з водопостачанням в окремих містах, пише NV.

За даними пресслужби Prom, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2025 року, попит зріс у чотири рази.

Середній чек на такі товари сягнув 1 104 гривні. Найчастіше покупці обирають моделі з акумуляторами різної ємності, які заряджаються через USB. Серед популярних варіантів – MaxFlow із середнім чеком 1 544 гривні та AquaPulse за 1 333 гривні.

Також за тиждень попит на каністри для води зріс у чотири рази порівняно з попереднім тижнем. Найчастіше замовляють:

переносні каністри-сумки з краном;

складані похідні каністри об’ємом 10 літрів;

каністри-пакети на 10 літрів.

Середній чек у цій категорії становить 788 гривень. Водночас на 63% збільшився попит на сухі душі. Їхній середній чек становить 529 гривень.

Як українці готуються до перебоїв зі світлом і теплом

На тлі відключень світла зростає також попит на техніку для автономного обігріву. За даними аналітики Prom, за рік замовлення передпускових та автономних підігрівачів збільшилися втричі, а середній чек становить 4 877 гривень. Найчастіше купують дизельні й газові моделі потужністю 4 – 12 кВт.

Загалом попит на кліматичну техніку зріс на 80%. Українці також активніше купують побутові обігрівачі: продажі конвекторів збільшилися на 68%, а масляних і керамічних моделей – на 38%.

Такі тенденції свідчать, що покупці готуються не лише до перебоїв із водопостачанням, а й до холодного сезону, шукаючи способи підтримувати комфорт удома за нестабільної роботи комунальних систем.



