Що українці купують через перебої з водою

За останній тиждень попит на портативні й акумуляторні душі збільшився майже вдвічі порівняно з попереднім тижнем. Причина – проблеми з водопостачанням в окремих містах, пише NV.

За даними пресслужби Prom, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2025 року, попит зріс у чотири рази.

Середній чек на такі товари сягнув 1 104 гривні. Найчастіше покупці обирають моделі з акумуляторами різної ємності, які заряджаються через USB. Серед популярних варіантів – MaxFlow із середнім чеком 1 544 гривні та AquaPulse за 1 333 гривні.

Також за тиждень попит на каністри для води зріс у чотири рази порівняно з попереднім тижнем. Найчастіше замовляють:

переносні каністри-сумки з краном;

складані похідні каністри об’ємом 10 літрів;

каністри-пакети на 10 літрів.

Середній чек у цій категорії становить 788 гривень. Водночас на 63% збільшився попит на сухі душі. Їхній середній чек становить 529 гривень.

Як українці готуються до перебоїв зі світлом і теплом

На тлі відключень світла зростає також попит на техніку для автономного обігріву. За даними аналітики Prom, за рік замовлення передпускових та автономних підігрівачів збільшилися втричі, а середній чек становить 4 877 гривень. Найчастіше купують дизельні й газові моделі потужністю 4 – 12 кВт.

Загалом попит на кліматичну техніку зріс на 80%. Українці також активніше купують побутові обігрівачі: продажі конвекторів збільшилися на 68%, а масляних і керамічних моделей – на 38%.

Такі тенденції свідчать, що покупці готуються не лише до перебоїв із водопостачанням, а й до холодного сезону, шукаючи способи підтримувати комфорт удома за нестабільної роботи комунальних систем.



