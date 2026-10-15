Что покупают украинцы из-за перебоев с водой

За последнюю неделю спрос на портативные и аккумуляторные души вырос почти вдвое по сравнению с предыдущей неделей. Причина – проблемы с водоснабжением в отдельных городах, пишет NV.

По данным пресс-службы Prom, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года спрос вырос в четыре раза.

Средний чек на такие товары достиг 1 104 гривен. Чаще всего покупатели выбирают модели с аккумуляторами различной емкости, которые заряжаются через USB. Среди популярных вариантов – MaxFlow со средним чеком 1 544 гривны и AquaPulse за 1 333 гривны.

Также за неделю спрос на канистры для воды вырос в четыре раза по сравнению с предыдущей неделей. Чаще всего заказывают:

переносные канистры-сумки с краном;

складные походные канистры объемом 10 литров;

канистры-пакеты на 10 литров.

Средний чек в этой категории составляет 788 гривен. В то же время на 63% вырос спрос на сухие души. Их средний чек составляет 529 гривен.

Как украинцы готовятся к перебоям со светом и теплом

На фоне отключений света растет также спрос на технику для автономного обогрева. По данным аналитиков Prom, за год количество заказов на предпусковые и автономные подогреватели увеличилось втрое, а средний чек составляет 4 877 гривен. Чаще всего покупают дизельные и газовые модели мощностью 4–12 кВт.

В целом спрос на климатическую технику вырос на 80%. Украинцы также чаще покупают бытовые обогреватели: продажи конвекторов увеличились на 68%, а масляных и керамических моделей – на 38%.

Такие тенденции свидетельствуют о том, что покупатели готовятся не только к перебоям с водоснабжением, но и к холодному сезону, ища способы поддерживать комфорт в доме при нестабильной работе коммунальных систем.