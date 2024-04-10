Список "30 до 30 Європа" від Forbes: до 5 категорій увійшли українці

16:52

Понад 10 українців, віком до 30 років, потрапили до списку Forbes в 5 категоріях "30 до 30. Європа". Йдеться про такі: "Технології", "Фінанси", "Медіа і маркетинг", "Спорт та ігри", а також "Суспільні зміни".