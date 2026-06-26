З 1 липня посилки до ЄС доставлятимуть по-новому: що змінять Укрпошта й "Нова пошта"

Із 1 липня 2026 року в країнах Європейського Союзу починають діяти нові митні правила для міжнародних відправлень. Українські поштові оператори пояснили, що зміниться для українців.

Що саме зміниться

Нові правила поширюються на всі комерційні відправлення до країн ЄС незалежно від вартості товару. Також вони стосуються подарунків, якщо їхня задекларована вартість перевищує 45 євро, повідомили в Укрпошті.

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Окрім обов’язкового збору в розмірі 3 євро, до відправлень можуть застосовуватися ПДВ (якщо він не був сплачений через систему IOSS), а також місцеві збори за митне оформлення або оброблення відправлень. Їхній перелік та розмір визначаються окремо кожною країною ЄС.

За що треба платити 3 євро:

Новий платіж нараховується не за кількість товарів, а за кожну окрему товарну категорію (tariff subheading), яка вказана в декларації.

Наприклад, якщо в одній посилці знаходяться сукня та книги, доведеться сплатити два окремі збори – по 3 євро за кожну категорію товару.

Водночас, якщо відправляються однакові товари з одним кодом, наприклад кілька пар шкарпеток різних кольорів, збір становитиме лише 3 євро.

Що кажуть в Укрпошті

В Укрпошті повідомили, що компанія вже адаптувала свої сервіси до нових вимог Євросоюзу. Для цього оператор приєднався до автоматизованої системи International Post Corporation (IPC).

Завдяки цьому інформація про декларації та сплату необхідних платежів надходитиме митним органам ще до прибуття відправлення, що має пришвидшити оформлення та зменшити ризик затримок.

Укрпошта доставляє відправлення до понад 230 країн і територій світу та є членом Всесвітнього поштового союзу. Коли Сполучені Штати змінили правила безмитного ввезення товарів, Укрпошта разом із Royal Mail стали одними з перших поштових служб світу, які впровадили необхідні технологічні рішення. Ми не зупинили відправлення ані на день. Так само підготувалися і до нових вимог Європейського Союзу,

– каже гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Що каже "Нова пошта"

У компанії наголошують, що тепер особливо важливо правильно визначати робити низку речей, повідомила Head of Legal в Nova Global Ольга Кальницька.

За її словами, цей захід тимчасовий: діє до 1 липня 2028 року, доки не запрацює EU Customs Data Hub і не буде впроваджено постійні тарифні ставки. Тому бізнесу варто звернути увагу на наступне:

Коректність HS-кодів стає критичною. Помилка в класифікації може призвести до коригування митних платежів, затримок і ризиків при митному оформленні Важливо переглянути умови поставок (Incoterms), оскільки при використанні системи IOSS відповідальність за сплату нового збору зазвичай бере на себе продавець або електронний майданчик. Реєстрація в системі IOSS залишається одним із ключових інструментів для швидкого проходження митного оформлення.

До слова, в Україні згодом також запровадять податок на окремі посилки. Мова йде про податок на посилки з Temu і AliExpress.

Експерти попереджають: держава може виявитися не готовою до адміністрування мільйонів дрібних посилок, а нова система створить проблеми для митниці, поштових операторів та самих покупців.

Нардепка Ніна Южаніна у коментарі 24 Каналу розповіла, що після запуску нової моделі українці можуть навіть не знати, чи зареєстрований конкретний маркетплейс у системі оподаткування. Через це частина людей ризикує відмовлятися від посилок уже після їх прибуття в Україну.