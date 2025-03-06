Скільки втратили міжнародні компанії після виходу з Росії

Після початку повномасштабної війни в Україні, багато компаній вийшли з російського ринку. Частина організацій лише скоротила свою діяльність.

Які втрати міжнародних компаній через вихід з російського ринку

Загалом припинили або скоротили свою діяльність на російській території близько 1 300 компаній, повідомляє 24 Канал з посиланням на KSE Institute.

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Станом на березень, ситуація виглядає так:

481 компанія – повністю залишила військовий ринок;

1 357 – скоротили діяльність чи перебувають у процесі виходу.

Загальні втрати цих компаній перевищили 170 мільярдів доларів. Основна частина з цієї суми – 167 мільярдів доларів – це списання активів.

Зверніть увагу! Більш як 57 мільярдів доларів з вказаної суми – це активи, конфісковані російським урядом (реальна вартість цих активів – 74 мільярди доларів). Ще ці компанії додатково сплатили 3 мільярдів доларів як податок за вихід з ринку Росії.

Найбільше постраждали компанії з таких країн:

США – втрати склали 46 мільярдів доларів;

Німеччина – 44,5 мільярда доларів;

Велика Британія – 35,1 мільярда доларів;

Франція – 12,1 мільярда доларів;

Австрія – 6,7 мільярда доларів;

Фінляндія – 5,1 мільярда доларів.

Одні з найбільших втрат були у British Petroleum (BP) після виходу з "Роснефти" – 25,5 мільярда доларів.

Зауважте! Зараз відомо про щонайменше 30 компаній, які стали жертвами примусового вилучення активів. Серед них: Carlsberg, ExxonMobil та Danone.