Судан постачає гуміарабік без сертифікації

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на декілька джерел у галузі, інформує 24 Канал. Судан є найбільшим виробником гуміарабік, що забезпечує близько 80% світового ринку.

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Проте після початку громадянської війни в квітні 2023 року та захоплення територій у Кардофані та Дарфурі воєнізованою групою RSF, торгівля цією сировиною стала надзвичайно ускладненою. Тепер суданські трейдери змушені сплачувати "податки" RSF, а гуміарабік вивозиться без сертифікації у сусідні країни, зокрема до Єгипту, Чаду, Південного Судану та Камеруну.

Довідково. Гуміарабік, також відомий як аравійська камедь, є твердою прозорою смолою, що добувається з різних видів акацій. Він зареєстрований як харчова добавка E414 і широко використовується в харчовій промисловості як емульгатор, стабілізатор, агент, що утримує вологу, зв'язувальний елемент та багато іншого.

Зараз ринок переповнений дешевим гуміарабіком невідомого походження. Торговці часто пропонують цей продукт за зниженими цінами, але без документів, що підтверджують відсутність зв'язків із конфліктом.

Що кажуть у Nestlé та Coca-Cola

Компанії, які займаються первинною обробкою гуміарабіка, такі як Nexira та Ingredion, вже шукають альтернативні постачання з інших країн. Водночас Nestlé та Coca-Cola відмовилися від коментарів.

RSF стверджує, що тільки захищає ринок гуміарабіка, але джерела Reuters зазначають, що група фактично стягує "податок" за експорт продукції, використовуючи цей бізнес для фінансування своїх операцій. Наразі сировина неофіційно вивозиться через прикордонні ринки та порти Кенії, Південного Судану та Центральноафриканської Республіки.

Незважаючи на зростання експорту через Єгипет, Кенію, Камерун та Південний Судан, експорт гуміарабіка в ЄС зменшився після року з початку громадянської війни в Судані.

Довідково. Громадянська війна в Судані розпочалася в квітні 2023 року через боротьбу за владу між суданською армією та воєнізованими силами RSF, що раніше підпорядковувалися уряду країни. Це сталося перед планованим переходом до цивільного правління, після того як лідер країни Абдель Фаттах аль-Бурхан посварився з своїм заступником, Дагало, що призвело до виходу останнього з Переходного суверенного ради.