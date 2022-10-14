Виплати за працевлаштування ВПО: в Мінекономіки розповіли, скільки вже отримав бізнес
14 жовтня 2022 , 10:25Читать новость на русском
Джерело:Міністерство економіки України
Держава вже виплатила підприємцям 147 мільйонів за працевлаштування більш як 13 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це розповіла міністр економіки Юлія Свириденко.
Виплати за працевлаштування ВПО
Міністерка економіки розповіла, що від моменту старту програми у квітні, понад 8 тисяч підприємців отримали компенсацію від уряду за працевлаштування 13 200 ВПО.
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Щоб допомогти переселенцям якнайшвидше налагодити життя на новому місці, забезпечувати себе й свою родину, ми стимулюємо бізнес брати їх на роботу. Окрім того, вони також мають можливість відкрити власну справу в новому регіоні завдяки низці грантових програм від Уряду, за якими можна отримати від 50 тисяч гривень до кількох мільйонів на започаткування й розвиток підприємництва.
Програма працевлаштування ВПО
- У квітні цьогоріч уряд запровадив держпрограму, котра передбачає компенсацію роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.
- Підприємці отримують протягом двох місяців по 6 500 гривень за кожного працевлаштованого переселенця.
Компенсація надається роботодавцю, який:
- взяв на роботу ВПО із заробітною платою не меншою за мінімальну, тобто 6 500 гривень,
- перебуває на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
- подав податкову звітність за IV квартал 2021 року, або весь 2021 рік.
Щоб отримати кошти за працевлаштування ВПО, роботодавець повинен:
- укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом),
- гіг-контракт з внутрішньо переміщеною особою,
- зареєструвати дані про неї у Дії та подати заявку на отримання компенсації разом із документами, що підтверджують виплату зарплати та відрахування.