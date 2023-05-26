Деякі великі бренди залишаються працювати на території Росії. Це дозволяє окупантам отримувати мільйони доларів на війну проти України.

Список спонсорів війни від НАЗК поповнився Mondelez International. Навіть злочини росіян проти українців не змусили компанію зупинити роботу в Росії та перестати платити в бюджет окупантів мільйони доларів.

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Як відома компанія фінансує росіян

У НАЗК повідомили, що після повномасштабного вторгнення Mondelez International не вийшла з російського ринку. Фабрики компанії продовжують роботу, а постачання товарів на прилавки російських магазинів було безперебійним.

Інтереси компанії, що має річний дохід близько 26 мільярдів доларів і працює в 160 країнах світу, на російському ринку представляє ТОВ "Мон'дэлис Русь", яка має три заводи: фабрику "Большевик", яка випускає печиво "Юбилейное", OREO, "Медвежонок Барни" та крекери TUC, виробництво в Покрові (шоколад Alpen Gold, "Воздушный", Milka та батончик Picnic), завод у Великому Новгороді (жувальна гумка Dirol і льодяники Halls),

– йдеться у повідомленні НАЗК.

Лише у 2022 році прибуток Mondelez International в Росії склав аж 339 мільйонів доларів, що втричі більше за попередні показники. Враховуючи виручку в 1 мільярд доларів, в НАЗК підрахували, що компанія заплатила у російський бюджет 61 мільйон доларів податків.

Які товари компанія виготовляє в Україні

Український філіал Mondelez International розташований у Сумській області, це ПрАТ "Монделіс Україна. Свою продукцію бренд реалізовує під такими торговими марками: