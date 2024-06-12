Виробник Ozempic може витіснити Lego як найдорожчий бренд Данії

Novo Nordisk, виробник препаратів проти ожиріння Ozempic і Wegovy, може вже у 2025 році стати найдорожчим брендом Данії. До цього лідерські позиції займав бренд Lego.

Як зросла вартість бренду

Вартість бренду фармацевтичної компанії Novo Nordisk за рік зросла на 59%, завдяки чому бренд наздоганяє Lego.

Читайте також NovaPay готується до запуску програми кредитувань: кому вона буде доступна

За звітом Brand Finance за 2024 рік, якщо ці темпи зростання збережуться, Novo Nordisk може обійти Lego вже наступного року.

Зараз Lego дев'ятий рік поспіль утримує лідерство серед найдорожчих брендів Данії.

Проте, тоді як вартість бренду Lego зросла за останній рік на 3% до приблизно 8 мільярдів доларів, вартість бренду Novo Nordisk підскочила на 59% і досягла 5,1 мільярда доларів.

"Якщо Novo Nordisk добре керуватиме своїм брендом і успішно задовольнятиме попит на свою продукцію, вона зможе перевершити Lego у рейтингу 2025 року,"

– зазначив голова Brand Finance Девід Хей.

Які данські бренди серед лідерів

Логістична компанія Maersk, попри зниження вартості бренду на 37%, залишається в трійці найдорожчих данських брендів.

Найбільше здорожчання бренду в країні продемонструвала страхова компанія Tryg, яка зросла на 62%. Це зумовлено значним зростанням у приватному та комерційному сегментах, а також успішною інтеграцією шведських та норвезьких активів RSA Скандинавія.

У 2023 році Novo Nordisk стала найдорожчою компанією Європи, випередивши LVMH, завдяки високим продажам препаратів Ozempic та Wegovy.

Компанія настільки велика, що її успіх впливає на макроекономіку Данії, зокрема на відсоткові ставки, валюту та рівень зайнятості. У 2023 році економіка Данії зросла на 1,9%, але без Novo Nordisk вона перебувала б у стагнації.

У січні 2024 року ринкова вартість Novo вперше перевищила 500 мільярдів доларів, досягнувши цього рубежу в Європі лише після LVMH. На початку лютого 2024 року Novo Nordisk оголосила про купівлю трьох промислових майданчиків американської Catalent за 11 мільярдів доларів.