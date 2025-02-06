Виробники озброєння працювали торік навіть не на половину від своїх можливостей

У 2024 році приватні виробники зброї могли б виготовити додаткові 1,7 мільйона одиниць дронів та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Втім, вони не отримали відповідних державних контрактів.

Виробники зброї не працюють на повну потужність

Про це повідомили в Технологічних силах України (ТСУ), інформує 24 Канал. Відсутність безперебійних, прогнозованих закупівель державними замовниками завадила виробити та поставити армії таку кількість техніки.

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Якби державні замовники укладали контракти безперервно, підприємства могли б виготовляти до 4,7 тисяч одиниць техніки на день,

– зазначено у релізі.

Загальна вартість продукції оцінюється майже в 2 мільярди доларів.

Зазначають, що у 2024 році приватні компанії оборонно-промислового комплексу могли б виробити більше 2,7 мільйона одиниць озброєння.

Цікаво. ТСУ також представили "Лічильник зброї, якої немає" – інструмент публічний та доступний за посиланням.

Скільки техніки виготовлено

Водночас за замовленнями держави та благодійних фондів було виготовлено лише понад 1 мільйон одиниць техніки, що становить лише 37% від загальної виробничої спроможності.

За словами виконавчої директорки ТСУ Катерини Михалко, за час повномасштабної війни уже піднімалося питання нарощення спроможностей виробництва всіх видів озброєння і більшість виробників приватного сектору ОПК інвестують у масштабування виробництва.

Виробники також вказують на втрачені валютні надходження, які могли б надійти в Україну, якби вони могли використати не завантажені державою спроможності для виконання іноземних контрактів для країн-союзників.

