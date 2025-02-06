Производители оружия не работают на полную мощность

Об этом сообщили в Технологических силах Украины (ТСУ), информирует 24 Канал. Отсутствие бесперебойных, прогнозируемых закупок государственными заказчиками помешало произвести и поставить армии такое количество техники.

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Если бы государственные заказчики заключали контракты непрерывно, предприятия могли бы изготавливать до 4,7 тысяч единиц техники в день,

– указано в релизе.

Общая стоимость продукции оценивается почти в 2 миллиарда долларов.

Отмечают, что в 2024 году частные компании оборонно-промышленного комплекса могли бы произвести более 2,7 миллиона единиц вооружения.

Интересно. ТСУ также представили "Счетчик оружия, которого нет" – инструмент публичный и доступен по ссылке.

Сколько техники изготовлено

В то же время по заказам государства и благотворительных фондов было изготовлено только более 1 миллиона единиц техники, что составляет лишь 37% от общей производственной способности.

По словам исполнительного директора ТСУ Екатерины Михалко, за время полномасштабной войны уже поднимался вопрос наращивания возможностей производства всех видов вооружения и большинство производителей частного сектора ОПК инвестируют в масштабирование производства.

Производители также указывают на потерянные валютные поступления, которые могли бы поступить в Украину, если бы они могли использовать не загруженные государством способности для выполнения иностранных контрактов для стран-союзников.

