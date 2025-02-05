Как защищены заводы

Об этом он рассказал во время панельной дискуссии на конференции "Безопасность и оборона в 2025 году", сообщает DW, передает 24 Канал. В частности, отвечая на вопрос о мерах безопасности из-за риска российских диверсий, Паппергер заверил, что концерн уже усилил защиту в координации с Министерством обороны, внутренних дел и экономики Германии.

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"Наши заводы очень хорошо защищены. Особое внимание уделено кибербезопасности, а также усилению охраны внешнего периметра", – отметил он.

Однако признал, что систем противовоздушной обороны (ПВО) для защиты от возможных ракетных ударов пока нет.

Меня часто спрашивают, что будет, если Россия выпустит ракеты по нашим заводам. Ответ прост: это будет война. Тогда Германия нанесет ответный удар, а не просто будет наблюдать. Именно поэтому я не стал размещать вокруг предприятий зенитные установки – в этом нет смысла,

– заявил глава Rheinmetall.

Справочно. Rheinmetall является крупнейшим и самым успешным немецким производителем важных 155-мм артиллерийских снарядов, которые стали ключевым оружием в войне в Украине.

Покушение на Паппергера: ответ Кремлю

Паппергер также прокомментировал информацию о вероятном покушении на него, которое, по версии немецких спецслужб, могло быть организовано Кремлем.

"Возможно, я был слишком активным в планах по наращиванию инвестиций, и это не понравилось Путину. Но даже если бы меня не стало, концерн продолжил бы работать, изменился бы только руководитель", – подытожил он.

Заметим, что НАТО официально подтвердило, что Россия намеревалась убить Паппергера. Альянс сообщил, что американская и немецкая разведка успешно сорвали планы Кремля.