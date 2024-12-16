В Україні зросло виробництво пива: показники усе ще нижчі, ніж до війни

Виробництво пива в Україні зросло на 4,9% за період з січня по листопад 2024 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як зросло виробництво пива

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу галузевої організації пивоварів "Укрпиво".

Дивіться також В Україні відкликають частину партії "Львівське Різдвяне": чому напій рекомендують не вживати

Зазначається, що експертна оцінка обсягу виробництва пива по Україні (крім пива безалкогольного з умістом спирту до 0,5 оборотів) за 11 місяців року становить 129,8 мільйона доларів та складає 104,9% до аналогічного періоду 2023 року.

До війни продажі були усе одно вищими

За даними аналітиків, обсяги виробництва пива в Україні скоротились на 17,5%, порівняно з відповідним періодом 2021 року.

Водночас у 2023 році виробництво пива зросло на 7,8% у порівнянні з 2022 роком. При цьому у 2022 році воно впало на 27,9% порівняно з 2021 роком – до 122,8 мільйона доларів.

Довідково. Схоже у світі тенденція до зниження споживання алкогольних напоїів. Так, у 2023 році світові продажі алкоголю знизилися на 1%. І вперше за 30 років падіння зафіксоване на ключовому ринку – США, там попит на алкоголь знизився на 2%.