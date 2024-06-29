Алкоголь втрачає позиції

Як показало дослідження, а підсумками 2023 року світові продажі алкогольних напоїв знизилися на 1%. Вперше за 30 років падіння зафіксоване на ключовому ринку – США, там попит на алкоголь знизився на 2%.

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Як повідомили автори дослідження, причиною тенденції стали зростання вартості життя та зміна купівельної поведінки. Цікаво, що попри це у грошах ринок алкоголю виріс на 3%.

Поступово поміркованість стає загальноприйнятою, і споживачі приймають її як з фінансових, так і з медичних міркувань, що призводить до довготривалих змін у способі життя,

– пояснили аналітики.

Які напої найпопулярніші

Пиво зберігає лідерські позиції, його споживання виросло на 1%. Попит на вина падає, популярність зберігає лише рожеве вино.

Джин купують менше, але краще продаються текіла та мескаль. Стабільно зростає у попиті та вартості сегмент готових алкогольних коктейлів. Суттєво виріс ринок безалкогольних напоїв, і аналітики вважають, що позитивна динаміка цього сегмента залишиться стабільною.