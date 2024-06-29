Алкоголь теряет позиции

Как показало исследование, а итогам 2023 года мировые продажи алкогольных напитков снизились на 1%. Впервые за 30 лет падение зафиксировано на ключевом рынке – США, там спрос на алкоголь снизился на 2%.

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Как сообщили авторы исследования, причиной тенденции стали рост стоимости жизни и изменение покупательского поведения. Интересно, что несмотря на это в деньгах рынок алкоголя вырос на 3%.

Постепенно умеренность становится общепринятой, и потребители принимают ее как по финансовым, так и по медицинским соображениям, что приводит к долговременным изменениям в образе жизни,

– объяснили аналитики.

Какие напитки самые популярные

Пиво сохраняет лидерские позиции, его потребление выросло на 1%. Спрос на вина падает, популярность сохраняет только розовое вино.

Джин покупают меньше, но лучше продаются текила и мескаль. Стабильно растет в спросе и стоимости сегмент готовых алкогольных коктейлей. Существенно вырос рынок безалкогольных напитков, и аналитики считают, что положительная динамика этого сегмента останется стабильной.