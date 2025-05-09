Скільки коштує ФОП у місяць: оновлені тарифи

Бути фізичною особою-підприємцем в Україні – це не лише про власну справу, заробіток, гнучкий графік. Це ще й про регулярні платежі, які з 1 січня 2025 року, суттєво зросли.

Скільки коштує бути ФОПом у місяць

Після ухвалення закону, що відтермінував податкові зміни до нового року, підприємці сплачують оновлені ставки військового збору, обов'язкового ЄСВ, та мають вести нову звітність. 24 Канал розповідає, скільки коштує обслуговування ФОП у місяць і на що слід звернути увагу, щоби не втратити більше, ніж плануєш заробити.

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ФОП 1-ї групи

Це найменші підприємці — зазвичай ті, хто працює без найманих працівників і займається роздрібною торгівлею або побутовими послугами.

Єдиний податок: 302,80 грн/міс (10% від прожиткового мінімуму).

ЄСВ: 1700 гривень/місяць (22% від мінімальної зарплати).

Військовий збір: 800 гривень/міс (10% від мінімальної зарплати).

Загальна сума на місяць: 2802,80 гривень.

ФОП 2-ї групи

Ця категорія охоплює підприємців, які надають послуги або продають товари населенню та іншим ФОПам.

Єдиний податок: 1600 гривень/місяць (20% від мінімальної зарплати).

ЄСВ: 1700 гривень/місяць.

Військовий збір: 800 гривень/місяць .

Загальна сума на місяць: 4100 гривень

ФОП 3-ї групи

ФОПи на третій групі можуть працювати з юридичними особами й мають більший дохідний ліміт. У них немає фіксованого єдиного податку – він залежить від доходу.

Єдиний податок:

5% від доходу (або 3%, якщо ви платник ПДВ).

ЄСВ: 1700 грн/міс (мінімум).

Військовий збір: 1% від доходу.

Загальна сума на місяць (мінімальна, без врахування доходу): 1700 гривень (ЄСВ). Реальна сума залежить від обороту.

Наприклад, якщо підприємець має дохід 50 000 гривень/місяць:

Єдиний податок (5%) = 2500 гривень

Військовий збір (1%) = 500 гривень

ЄСВ = 1700 гривень

Разом: 4700 гривень/міс

Про що ще варто знати

Щомісячна звітність замість квартальної – з 2025 року ФОПи, які мають працівників, звітуватимуть щомісяця.

ЄСВ знову обов'язковий – пільга на його несплату під час воєнного стану скасовується.

Максимальний ЄСВ: до 35 200 гривень/місяць (якщо підприємець має надвисокий дохід – більше 160 тисяч гривень/місяць).

Військовий збір діятиме до кінця року, в якому скасують воєнний стан.