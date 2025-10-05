У вересні українці витратили найбільше грошей у категорії розваги на сервіси Apple, Steam, Google, а також інші. Загальна сума витрат на 3 платформи, що лідерують, сягнула понад 1,1 мільярда гривень за місяць.

Куди українці витрачають найчастіше?

Лідерами серед сервісів за обсягами витрат у вересні у категорії "Розваги та спорт" стали Apple, Steam та Google, повідомляє 24 Канал з посиланням на дашборд Monobank.

Перше місце за витратами посів сервіс Apple – майже 640 мільйонів гривень,

Друге місце належить Steam – 315,3 мільйона гривень,

А третє – Google з 166,7 мільйона гривень.

Довідково: дана статистика базується на транзакціях клієнтів Monobank, однак вона не охоплює готівкові операції чи розрахунки іншими банками, а отже, реальна картина ринку може відрізнятись.

На четвертому місці, куди українці витратили кошти, є Play Station – 55,4 мільйона гривень. А п'ятірку замикає TikTok з сумою витрат в 44 мільйони гривень.

До списку десяти ще входять YouTube (37 мільйонів гривень витрат), Spotify (31,4 мільйона гривень), PUBG Mobile (29 мільйонів гривень), Telegram (26,1 мільйона гривень) та Wargaming (24,3 мільйона гривень).

Зверніть увагу! У рейтингу ТОП-10 сервісів на жовтень за сумою обороту увійшли ще Patreon

